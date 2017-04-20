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FETÖ "imamlarına" operasyon: 30 gözaltı

Konya merkezli 23 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, aralarında örgüt imamı olduğu ileri sürülenlerin de bulunduğu 85 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Operasyonda şu ana kadar 30 kişinin gözaltına alındığı, işlemlerin devam ettiği belirtildi.

  • DHA
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında daha önceden 6 etapta gözaltına alınan 285 şüphelinin ifadeleri ve polisin çalışmaları sonunda; örgütün üst düzey yönetiminde il, ilçe imamı, büyük, küçük bölge imamı, ünite imamı, bölge talebe mesulü, şehir dışı talebe mesulü, arama tarama mesulü, bölge muhasebecisi, eyalet mesulü, eyalet muhacir mesulü, mütevelli grubu sohbet hocası, ser rehber gibi pozisyonlarda görev aldığı belirlenen 85 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
 
Bu sabah 23 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 30 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 16 şüphelinin de aynı suçtan daha önceden gözaltına alınıp tutuklandığı belirtildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
 

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