FETÖ ittifakının Gül projesi patladı

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya’daki temaslarının ardından yurda dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı…

ZORLA OLMAZ: (CHP’li vekillerin İP’ye geçmesini ve son görüşmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?) Seçim havasına girilince trafik yoğunluğu artar. Herkes, ben de buradayım, beni de unutmayın mesajını veriyor, bunu yadırgamamak lazım. Seçim öncesi bu tip şeyler olabilir. Tabii kimin aday olacağı, olmayacağı bir-iki gün içerisinde netlik kazanacak. CHP, İP, Saadet Partisi bir ortak aday arayışı içinde çok yoğun temasları var. Gördüğümüz kadarıyla buradan bir sonuç çıkacağa benzemiyor. Çünkü bir yandan CHP, bir yandan İP bu yönde açıklamalar yaptılar, yapıyorlar. Partilerin çatı aday denemesi yeni değil. İlk cumhurbaşkanlığı seçiminde de oldu, sonuçları görüldü. Maalesef çatının sağlam çatılmadığı, çöktüğü ortaya çıktı. Zorlama, yani zorlamayla siyaset inşa edilemez. GÜL İTİBARINI KORUMALI: (Abdullah Gül’ün adaylığı konusunda sizin bir düşünceniz var mı, sizce girecek mi? Siz de yıllardır birlikte siyaset yapıyorsunuz, sizi şaşırttı mı bu girişimler, ne diyorsunuz?) Uzun yıllar içerisinde bulunduğumuz önemli görevler üstlendiğiniz bir siyasi hareketten ayrıldığınızda ne eski yerinize ne de yeni yerinize yaranamazsınız. Tecrübeler bunu göstermiştir. İnsanlar biriktirdikleri itibarı korumalıdır, tüketmemelidir, itibar çok zor elde edilir, ama tüketilmesi kolaydır.

GARİPLİKLER VAR: (Cumhurbaşkanının ilginç bir ifadesi oldu, “garip bir senaryo devrede” dedi.) Dışarıdan bakanlar da gariplikler olduğunu görüyor yani. Bir partinin milletvekilleri diğer partiye hızlı bir şekilde yolcu ediliyor, ondan sonra partiler arasında trafik birdenbire hızlanıyor.

BAŞARISIZ: (Abdullah Beyin bu çatı aday meselesine olumlu bakacağına inanıyor musunuz?) Bu kadar gayretin arkasında belli ki bir mühendislik projesi var idi. Ama proje gözüktüğü kadarıyla akamete uğradı, patladı, elde kaldı. Proje başarısız. Abdullah Bey adına değerlendirme yapmam yanlış olur. Ama Abdullah Bey aday da olabilir, olmayabilir, şu anda bizim meselemiz bu değil.

HEDEF O: (İlk turda biter mi seçimler?) İnşallah, hedefimiz o.

AK PARTİ’NİN NEFERİYİM: (24 Haziran seçimlerinde adaylık süreci başladı AK Parti’de, siz de aday olacak mısınız?) Ben partimin bir neferiyim. Başbakanlık görevi zaten onurlu bir görevdir. Bu görevi 2 yıl süre içerisinde dolu dolu yaşadık. Bu onur bize yeter. Bundan sonra kader çizgimizde ne varsa onu yaşayacağız?

2 ETAPLI KAMPANYA: (Seçim kampanyanız nasıl olacak?) Kampanyayı 2 bölümde yapacağız. Cumhurbaşkanlığı kampanyası başlı başına, ama milletvekilleri adaylarımız, partimize bugüne kadar hizmet etmiş, isimleri temayüz etmiş arkadaşlarımız da Türkiye’nin her tarafında milletvekili seçimlerine yönelik, cumhurbaşkanı seçimlerine yönelik kampanya yürütecekler.

İMAR BARIŞI: (İmar affı) Onu Meclise verdik ama, bu imar affı değil, imar barışı, imar affı ayrı bir şey. İmar barışı Türkiye’de 12-13 milyon konutu ilgilendiriyor. Yapılmış ama bir türlü yapı kullanım, ruhsat ve imar iznini alamamış. Yani burada getirilen şey bir barış, bir uzlaşma. Bu ne getirecek? Bir kere, vatandaşın yapıp yıllarca yaşadığı yeri meşruiyet kazanacak. Şimdi bu bir kere yapı kayıt belgesi verilecek, böylece bir uzlaşma, bir barışma süreci başlamış olacak. Ondan sonra ne olacak? Vatandaş eğer yerini yıkıp yeniden yapmak istiyorsa bu sefer müracaat edecek belediyelere, uygun imar planı onaylanacak, sonra yapacak. Kentsel dönüşüm teşvik edilecek. Getirdiğimiz budur.