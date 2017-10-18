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FETÖ operasyonunda 7 muvazzaf asker gözaltına alındı

Malatya merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 7 astsubay gözaltına alındı.

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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün "Askeri mahrem yapılanması" içerisinde yer alan, jandarmada görevli muvazzaf astsubaylara yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Malatya, Tokat, Tunceli, Diyarbakır, Bingöl ve Bitlis'te sabah saatlerinde eş zamanlı 8 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 astsubay gözaltına alınırken, şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu.

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