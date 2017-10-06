FETÖ sanığı eski polise hapis cezası

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Selçuk Kemer, hazır bulundu.

Sanık Kemer, savunmasında, sohbete katıldığı yönündeki tanık ifadesini kabul etmediğini iddia ederek, tanığı birkaç kez gördüğünü söyledi.

Tanığın etkin pişmanlıktan yararlanmak için ismini verdiğini ileri süren Kemer, "Çocuklarım FETÖ'nün okullarında okuyordu. Tanık bu yüzden de ismimi vermiş olabilir. Suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Bank Asya'ya para yatırmasını istemişler

Aynı mahkemedeki diğer duruşmada, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık üsteğmen F.K. ile avukatı hazır bulundu.

"Silahlı terör örgütü üyeliği"nden yargılanan F.K, savunmasında, HTS analizindeki kişilerin çoğunun meslektaşı olduğunu öne sürdü.

Bildiği her şeyi anlattığını ifade eden F.K, "FETÖ ile ailemin maddi durumundan dolayı tanıştım. Ailemin maddi durumu iyi değildi. 2000 yılında Kuleli Askeri Lisesine başladım ve 2004 yılında mezun oldum. 2008 yılında da Kara Harp Okulunu bitirdim. Aracımı satıp Bank Asya'ya para yatırmamı istediler ancak yatırmadım. Ben dini duygularla bu yapıya gittim. Dini duygularımı da istismar ettiler. Hiçbir suça bulaşmadım ve bunlardan emir almadım." diye konuştu.

F.K, askeri okullara girmek için ve sonrasında da soru almadığını ileri sürerek, kendisini şöyle savunmaya çalıştı:

"ByLock'u bilmeden yükledim. Sadece buluşma zamanlarını belirlemek için kullandım. Askeri okulda okurken hafta sonu izinlerinde sohbete katılmak için sohbet imamları sabit telefonla arardı. 2015 yılında tamamen bunlardan ayrıldım. Bundan sonra da üzerime düşeni yapmaya hazırım. Beraatimi talep ediyorum."

Mahkeme, sanığın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek duruşmayı 19 Aralık'a erteledi.