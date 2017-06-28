FETÖ şüphelisi 16 öğretmen hakkında gözaltı kararı
Mersin’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapmasında 16 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
- AA
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonda, silahlı terör örgütü ile irtibatlı dershanelerde görev yapan ve Bank Asya’da hesap arttırımında bulundukları belirlenen 16 öğretmen hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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