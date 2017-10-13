FETÖ şüphelisi 3 avukat gözaltında
Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle 3 avukat gözaltına alındı.
- AA
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 3 kişinin yakalanması için Ereğli ve Alaplı'da operasyon düzenledi.
Operasyonda kapsamında FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle avukatlardan S.A, Alaplı'da, B.Ö. ile D.Ö. Ereğli'de gözaltna alındı.
Sağık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.