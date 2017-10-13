FETÖ şüphelisi 3 avukat gözaltında

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 3 kişinin yakalanması için Ereğli ve Alaplı'da operasyon düzenledi.

Operasyonda kapsamında FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle avukatlardan S.A, Alaplı'da, B.Ö. ile D.Ö. Ereğli'de gözaltna alındı.

Sağık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.