FETÖ yargı mensubu üyelerini 'gaybubet birimi'yle korumuş

Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Ömer Köroğlu hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği iddiasıyla hazırlanan iddianamede, örgüt mensubu yargı mensupları hakkında soruşturmalar başlamasının ardından, bu kişileri tutuklama gibi tedbirlerden korumak için "göz önünde bulunmama" anlamına gelen "gaybubet" isimli birim kurulduğu bilgisi yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz'ün, eski HSYK üyesi Ömer Köroğlu hakkında FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hazırladığı iddianamede, "gaybubet birimi"nin ne olduğu ve nasıl çalıştığına yönelik bilgiler de verildi.

İddianameye göre, FETÖ, üyeleri arasında bulunan yargı mensupları hakkında 15 Temmuz 2016'dan önce soruşturmalar başlamasına müteakiben bu kişileri, tutuklama gibi haklarında uygulanacak koruma tedbirlerinden kaçırmak amacıyla Türk Dil Kurumu sözlüğünde kelime anlamı "göz önünde bulunmama" anlamına gelen "gaybubet" ismini verdikleri bir birim oluşturdu.

Bu birimde görev yapan FETÖ mensubu hakim ve savcılardan sorumlu sözde sivil imamlar ve "abiler", örgüt mensuplarının saklanmasından sorumlu oldukları gibi bu kişilerin savunmalarını hazırlayan örgüt tarafından oluşturulan kurul ile irtibatlarını gerçekleştirip, haklarındaki hukuki süreçle ilgili ortak savunma hazırlamalarını sağladı.

Birimin sorumluları olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma yürütülen örgüt içerisinde yargı mensuplarından sorumlu sivil imam olarak nitelendirilen Levent Özgüzel ile o dönem Yargıtay Tetkik Hakimi olan Ali Çetin'in yer aldığı tespit edildi.

"Kozmik oda" savcısı da "gaybubet evlerinde" saklanmış

Kamuoyunda "kozmik oda soruşturması" olarak bilinen, o dönemde soruşturmayı yürüten eski Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili, soruşturmaya ilişkin kararlar veren eski hakim Nihal Uslu ve Halil İbrahim Kütük ile 15 Temmuz 2016'dan önce hakkında FETÖ/PDY mensubu olması nedeniyle soruşturma yürütülen yargı mensuplarının da Levent Özgüzel ve Ali Çetin tarafından örgütün belirlediği yerlerde, "gaybubet evlerinde" saklanmalarının sağlandığı belirlendi.

FETÖ'nün verdiği görevle hareket eden Levent Özgüzel'in, ByLock üzerinden yaptığı görüşmeler sonucu bu kişilerden temin ettiği evrakları örgüt içerisinde oluşturulan "üst kurula" ulaştırmak üzere kendisinden sorumlu kişiye gönderdiği ve gelen cevapları da örgüt mensuplarına göndererek savunmalarının hazırlanmasını sağladığı bilgisine de iddianamede yer verildi.

"Kamera karşısında vakur, cesur, emin olun" talimatı

İddianamede Levent Özgüzel'in, Nihal Uslu, Halil İbrahim Kütük gibi isimlerle yaptığı ByLock yazışmaları da paylaşıldı.

Örgüt kapsamında oluşturulan birimde görev yapan Levent Özgüzel, "Kozmik oda" soruşturmasında görev yapan ve bu soruşturma kapsamında FETÖ'nün talimatıyla hareket eden örgüt mensuplarına ByLock üzerinden gönderdiği mesajlarla, basında çıkan haberler için yapılması gereken ve avukata iletilecek hususlar, açığa alınma sonrasında basın önünde özellikle kamera karşısında söylenecek spot cümleyi önceden seçme, ifadelerin vakur, cesur ve kendinden emin şekilde dile getirilmesi ve bilgilerin önceden özenle hazırlanması talimatları verdi.