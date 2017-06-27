FETÖ'cü annesi kaos çağrısında bulundu!
CHP'nin düzenlediği Adalet Yürüyüşü'ne katılan FETÖ tutuklusunun annesi, sokak çağrısında bulundu.
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun FETÖ'den tutuklanmasından sonra harekete geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a doğru yürümeye başladı.
OĞLU FETÖ TUTUKLUSU
CHP'nin düzenlediği Adalet Yürüyüşü'ne, FETÖ'den tutuklanan bir zanlının annesi de katıldı.
SOKAKLARIN KARIŞMASINI İSTİYORLAR
Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüdüğünü ifade eden kadın, açık bir şekilde çağrı yaparak sokakların karışmasını istedi.
Kimseye merhametinin kalmadığını söyleyen FETÖ'cü kadın, sokağa inenlerde acıma duygusunun olmamasını istedi.
ERDOĞAN HAKKINDA KÜSTAH SÖZLER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tehditler savurma küstahlığında bulunan kadın, herkesin hesap vereceğini söyledi.
KAYNAK: YENİŞAFAK
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