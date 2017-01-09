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FETÖ'cü askerlere operasyon: 8 gözaltı

Adıyaman merkezli 5 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

  • ADIYAMAN (AA)
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adıyaman, İstanbul, Ankara, Manisa ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da yakalanan 2 şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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