FETÖ'cü askerlere operasyon: 8 gözaltı
Adıyaman merkezli 5 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
- ADIYAMAN (AA)
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adıyaman, İstanbul, Ankara, Manisa ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da yakalanan 2 şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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