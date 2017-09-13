FETÖ'cü eski yarbay Uçum: Esas FETÖ'cü Özcan Karacan'dır

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen davanın beşinci duruşmasının yedinci oturumunda, helikopter pilotu eski yarbay Davut Uçum'a esas hakkında savunma yapması için söz verildi.

Tutuklu sanık Uçum, İzmir'deki Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden Marmaris'e uçarken helikopterleri radarlardan gizlemek için herhangi bir işlem uygulamadıklarını iddia etti.

Yakıt ikmali için gittikleri Dalaman Deniz Hava Üssü'nün kulesi ile telsiz irtibatı kurduklarını savunan Uçum, kuleden kendilerine, "Deniz Hava Komutanının emriyle yakıt ikmali yapacaksınız." denildiğini öne sürdü.

15 Temmuz akşamı özel ziyaret için bölgede bulunan korgeneral Yılmaz Özkaya'nın Dalaman'da bulunan önleme uçaklarının pilotlarına Marmaris'e gelen helikopterleri vurma emri verdiğini belirten Uçum, savunmasına şöyle devam etti:

"Yılmaz Özkaya, F-16 pilotlarına 'vurun' diyor. Onlar da yazılı emir istiyorlar ve kalkmıyorlar. Bodrum'daki Imsık Meydanı'na gittiğimizde 'F-16'lar sizi vuracak havalanmayın' dediler. Biz de buna göre uçuş yaptık. Imsık-Çiğli uçuşumuz radarlar tarafından kayıt altına alınmamıştır, tespit edilememiştir."

Marmaris'te helikopterden insanların üzerine değil, ağaçlık boş bir alana ateş açtıklarını öne süren Uçum, toplam 7 saniye süren bu atıştan kaynaklanan herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını iddia etti.

Hakkındaki FETÖ'cü olduğu iddialarını kabul etmeyen Uçum, "O gece uçak ve helikopterlere uçuş yasağı ve kalkış emrini veren Özcan Karacan'dır. İşte esas FETÖ'cü bu nedenle odur. Ben hiçbir örgütün değil TSK örgütünün üyesiyim. 2011 ve 2015 yıllarında ordudaki cemaat üyeleri olan benden daha rütbeli kişiler benimle irtibat kurmaya çalıştı ama ben onlardan uzak durdum. Bu nedenle hakkımdaki FETÖ'cü iddialarını kabul etmiyorum." dedi.

Duruşma devam ediyor.