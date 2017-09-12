Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Esra Akay ile avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Akay, hakkındaki ByLock suçlamasını kabul etmediğini belirterek, programı yüklemediğini ve kullanmadığını ileri sürdü.

Mahkeme başkanının Akay'a ByLock kullanıp kullanmadığını sorması üzerine, sanık tekrar kullanmadığını savundu.

Mahkeme başkanı tarafından ByLock tespit tutanağında 192 mesajın alındığı ve 229 mesajın gönderildiği, programdan sesli aramaların yapıldığı, gizlilik içeriğine yönelik konuşmalar gerçekleştirildiği, para toplanması yönünde tespitlerin bulunduğunun ifade edilmesi üzerine sanık Akay, sadece dershanede öğretmenlik yaptığını, yapıyla bir bağlantısı olmadığını iddia etti.

Mahkeme başkanının programda görüşmelerin yapıldığı bazı kişileri okuması üzerine Akay, genel olarak isimleri okunan kişileri tanımadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'da ülkede yapmaya çalıştığı ve başarılı olamadığı kalkışma girişimi sonrasında, örgütün bitirilmesi ve sorumluları ile örgüt mensuplarının yakalanmaları amacıyla tüm ülkede Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatıldığı yer alıyor.

Erzurum'da 15 Temmuz'dan sonra İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin gizli mesajlaşma programı "ByLock" kullanan kişilerin tespiti amacıyla araştırma yapıldığının anlatıldığı iddianamede, sanık Esra Akay’ın "ByLock" programı kullandığının tespit edilmesi üzerine hakkında FETÖ/PDY üyeliği suçundan soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

İddianamede, Akay’ın 17-25 Aralık'tan sonraki süreçte kendi isteğiyle FETÖ/PDY'nin gizli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı ve örgütle bağlantılı sendikada üyeliğinin bulunduğu kaydedilerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.