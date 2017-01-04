Türkiye'nin her alanda mücadele ettiği FETÖ'nün trolleri Hürriyet'i de ‘trolledi’

Halk arasında kin ve nefreti yaymak, Türkiye’yi yangın yerine çevirmek için her fırsatı değerlendirmeye çalışan FETÖ'cü sahte sosyal medya hesapları, yeniden aktifleşti.

Güneş Gazetesi'nin dün manşetinden duyurduğu haber sonrası bugün pek çok hesap kapatıldı.

Bugün, Hürriyet'in 'Sosyal medyayı sallayan Esnaf Şehmus' başlığı ile servis ettiği haber yeni bir algı operasyonunun başladığını da gözler önüne serdi.

Hürriyet Gazetesi'nin esnaf olduğunu iddia ettiği Şehmus Seven adlı bir Twitter kullanıcısı elektrik kesintilerini bahanesiyle çeşitli paylaşımlarda bulundu. Seven'e cevap Bobuz Untek (@ubbozkut) ismini kullanan bir başka Twitter hesabından geldi. Enerji Bakanı Berat Albayrak'ı da yazdığı cevaplara ekleyen Bobuz Untek kesintileri savunuyormuş gibi cevaplar yazdı. Ancak Bobuz Untek'in Twitter hesabı incelendiğinde daha önce yaptığı paylaşımlar FETÖ'cü bir trol olduğu, hesabın da şu an kapalı olduğu anlaşıldı.

Şehmus Seven'e cevap veriyormuş gibi davranarak bir algı operasyonu yapmayı hedefleyen FETÖ'cü trol Hürriyet'i trolleyerek kısmen amacına ulaşmış oldu.

Güneş Gazetesi dünkü manşetinde Türkiye düşmanı FETÖ'cüler tarafından açılan çok sayıda Twitter hesabının aktif hale geldiğini duyurmuş ve muhtemel algı operasyonlarına karşı herkesi dikkatli olmaya çağırmıştı.

Kaynak: Güneş