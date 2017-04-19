FETÖ'cüler 'kuvvet macunu' mesajıyla hava saldırısı istemiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünü kontrol altına almakla görevlendirilen askerler, "Türkiyem" adını verdikleri WhatsApp grubundan da haberleşti. Gruptan paylaşılan "Emniyet hv" ve "kuvvet macunu" iletileriyle emniyete hava saldırısı yapılması istendiği belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki olaylara ilişkin, aralarında eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun da bulunduğu 268 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, darbe girişimi sırasında kullanılan WhatsApp yazışmaları da yer aldı.

İddianamede yer alan Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının hazırladığı rapor içeriğine göre, darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen saldırıda etkin rol oynadığı belirlenen, söz konusu bölgenin kontrolünü sağlamakla görevlendirilen eski Yarbay Ejder Yıldırım'ın telefonunda "Türkiyem" adlı WhatsApp grubu tespit edildi.

Grubun, darbecilerin "Yurtta Sulh Konseyi" adını verdikleri yapılanmanın da üyesi olduğu belirlenen eski tabur komutanı yarbay Ertuğrul Terzi tarafından kurulduğu belirlendi. Darbe girişiminde önemli rol oynadığı tespit edilen Ali Kalyoncu, Ercan Türkben, Yusuf Bayazıt, Savaş Kabaklı, Nuri Büyükyazıcı ve Ejder Yıldırım'ın, WhatsApp grubunda yer alan diğer isimler olduğu ortaya çıkarıldı. Darbe girişimi günü saat 18.54 itibarıyla aktif iletişime geçilen grupta, koğuşların boşaldığı, mühimmatların yolda olduğu haberleşmeleri yer aldı.

İddianameye göre, 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında yer alan 3. Mekanize Piyade Taburu bünyesinde Ejder Yıldırım tarafından hazırlanan personel ve zırhlı araçlar, Savaş Kabaklı'nın saat 23.53'teki talimatıyla Ejder Yıldırım'ın sevk ve idaresinde kışladan çıkış yaptı.

Kısa bir süre sonra da 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesinde yer alan Tank Taburunda tabur komutanı olarak görev yapan Nuri Büyükyazı'nın hazırlattığı tank ve personel, onun sevk ve idaresinde kışladan çıktı.

Darbe girişimi sırasında zırhlı araçlarla Ankara Emniyet Müdürlüğüne giden Yarbay Yıldırım, saat 00.05 itibarıyla "Emniyet hv" ve "kuvvet macunu" iletilerini göndererek emniyete hava saldırısı talep etti. Yıldırım, bir dakika sonra "hava" ve "ds" mesajlarıyla saldırı talebini yineledi.

"Hava Kuvvetleri emniyete doğrudan müdahale edecek"

Bunun üzerine Kabaklı, "Hava desteği başka yerde, elindekini kullan." yanıtını verdi. Bu yazışmadan 10 dakika sonra Ercan Türkben, gruba "Yeriniz neresi?" diye yazdı.

Tuğgeneral Ali Kalyoncu da saat 00.41'de gruba attığı mesajda, "Ejder geri çekil. Hava Kuvvetleri emniyete doğrudan müdahale edecek." ifadesini kullandı.

Kalyoncu, saat 00.54'teki mesajında ise "Hiçbir vatandaşın ZPT veya araçların üzerine çıkmasına müsaade edilmeyecek. Direkt müdahale edin, indirin." emrini verdi. Yıldırım da emre, önce "ok" sonra "ettik" yazarak karşılık verdi.

Bu kapsamda, Yıldırım'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi içindeki polislere teslim olmaları gerektiğini söylendiği, bu çağrıya olumlu cevap verilmemesi üzerine, yine Yıldırım'ın talimatıyla polisler ve darbeye karşı koymak için olay yerine gelen vatandaşlara doğru yakın mesafeden, öldürücü nitelikte silahlarla yoğun şekilde ateş edilmeye başlandığı ortaya çıktı.

Yıldırım'ın talebi sonrasında Ankara Emniyet Müdürlüğüne 01.00 sıralarında F-16 saldırısı gerçekleştirildi.

Ayrıca Yarbay Yıldırım'ın olay günü Akıncı'daki ana jet üs komutanlığında olduğu belirlenen Osman Doğan'a attığı "Abi, ne kadar zaman sürer, hadi." mesajlarıyla doğrudan hava desteği istediği tespit edildi.