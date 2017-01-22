Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti öncesi FETÖ imamı ülkeden kaçtı

Cumhurbaşkanı düzeyinde Tanzanya'ya ilk resmi ziyaret bugün gerçekleştiriliyor. Havalanında bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Maarif Vakfı ve TİKA aracılığıyla bölgede FETÖ'nün Türkiye aleyhinde gerçekleştirdiği tahribatın önüne geçileceğini söyledi.

TANZANYA İMAMI ATİLLA HALİT ÜN ERDOĞAN GELMEDEN KAÇTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika gezisinin ilk durağı olan Tanzanya'ya uçtu. Erdoğan Tanzanya'ya ulaşmadan FETÖ'nün Tanzanya imamı firari Atilla Halit Ün'ün Tanzanya'yı ve önemli örgüt elemanlarının Tanzanya'yı terkettiği öğrenildi. 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce de FETÖ'nün bazı üyelerinin Tanzanya'yı terkettiği öğrenildi. Kimse Yok mu Derneği'nde yönetici olan Atilla Halit Ün, 2000'li yılların başında Tanzanya'ya gönderilmişti.

FETÖ OKULLARI SAHTE SATIŞLARLA TANZANYALI ESKİ ÖĞRENCİLERE DEVREDİLDİ

Maarif Vakfı'nın kurulmasıyla birlikte FETÖ okullarında da büyük bir panik yaşandığı öğrenildi. Feza Okulları adım altında Tanzanya'da faaliyet gösteren 24 okulun, Maarif Vakfı'na devredilmemesi için, bu okullardan mezun olan Tanzanyalı bazı isimlerin üzerine sahte devir işlemleri yapıldığı belirtiliyor. Türk Dışişleri yetkilileri ve Türkiye Büyükelçiliğinin FETÖ okulları hakkında bugüne kadar yaptığı tüm girişimler, Tanzanya yetkilileri tarafından "Bu okullar Tanzanyalı işadamlarına ait" açıklaması ile geri çevriliyor.

FETÖ'CÜ TANZANYA İŞ PLATFORMU "ABİTAT" KARA PROPAGANDA YAPIYOR

FETÖ'nün Tanzanya İmamı Atilla Halit Ün tarafından kurulan ve FETÖ'cü işadamları tarafından yönetilen Tanzanya İş Platformu, 17 Aralık darbe girişiminden bu yana Türkiye aleyhinde kara propaganda yapıyor. Tanzanya'da "ABİTAT" adıyla faaliyet gösteren plotformun cezaevindeki darbeci tutuklulara maaş bağladığı belirtiliyor. Çeşitli yöntemlerle Tanzanya'daki ekonomik faaliyetlerde etkili olan FETÖ'cü işadamları derneği, Türkiye'den gelen işadamlarından himmet adı altında haraç talep ediyor.

TÜRKİYE'DEN GİDEN İŞADAMLARINA İFTİRA ATARAK POLİSE İHBAR EDİYORLAR

FETÖ'nün Tanzanya'daki kirli faaliyetleri bunlarla sınırlı değil. Türkiye'den giden işadamlarından himmet adı altında haraç isteyen FETÖ'cü hainler, haraç vermeyi kabul etmeyen işadamlarını ülkeye sokmamak için her türlü kirli yönteme başvurmaktan çekinmiyor. Polise yaptıkları asılsız suçlamalarla ve ajan iftirasıyla işadamlarını ülke içinde gözaltına aldıran FETÖ'cüler, örgüt ile ilgisi olmayan isimlerin sınırdışı edilmesi için her yönteme başvuruyor.

TANZANYALILARDAN VE TÜRKLERDEN FETÖ OKULLARINA TEPKİ

Tanzanya'daki Türkler ve Tanzanyalılar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçiliği önünde toplanarak protesto etmişti. Protestoda ayrıca FETÖ'nün okulu olduğu bilinen Feza Okullarına karşı da pankart açıldı.(Sabah)