FETÖ’den 38 ülkede ihanet dergisi

FETÖ'nün dünya kamuoyunu Türkiye'ye karşı kışkırtmak için 38 ülkeyi kapsayan karalama kampanyası başlattığı ortaya çıktı. İstihbarat birimlerinin tespitine göre ihanet şebekesi, referandumdan sadece 3 gün önce ABD'de bastırdığı "Okyanus'ta Buzdağı" isimli dergiyi 38 ülkede dağıttı. Dergide, FETÖ'nün darbe girişiminin arkasında olduğu gerçeği görmezden gelinerek terör örgütü üyeleri aklanmaya çalışıldı.

45 SAYFA

"Okyanus'ta Buzdağı" isimli İngilizce dergiyi ABD'nin New York eyaletinde bulunan "Aliance for Shared Values" isimli STK bastırdı. Darbe teşebbüsünün FETÖ ile ilgisi olmadığı iddia edilen önsözle başlayan 45 sayfalık dergide, terör örgütünün önde gelen militanları, kamuoyunda haklarında sempati uyandırmak için 'liberal demokrat, sosyalist, Kürt aktivist' gibi terimlerle lanse edildi. Darbe girişimi sonrası eldeki deliller ışığında 'darbeye teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla devlet kademelerinden uzaklaştırılan örgüt militanları ise 'mağdur' olarak gösteriliyor.

Dergide, darbe girişiminin sorumlusunun FETÖ olduğunu itiraf eden teröristlerin ifadelerine yer verilmemesi dikkat çekti. Darbe teşebbüsü sonrasında halkın güvenliği için alınan önlemler ise terör örgütüne yakın duran yurtdışındaki kuruluşların getirdiği eleştiriler referans verilerek 'dünyanın tepkisi' gibi gösterildi.

SPONSORU ÖRTÜLÜ ŞİRKETLER

Derginin yayımlanmasında Peace Islands Institude (New York), Rumi Forum (Washington, D.C.), Niagara Foundation (Chicago IL), Dialogue Institure of Southwest (Houston, TX), Pasifica Institude (Los Angeles C.A.) ve Atlantic Institude (Atlanta, G.A.) gibi FETÖ'nün ABD'deki örtülü şirketlerinin sponsor olduğu belirlendi.

45 sayfalık dergide, FETÖ militanları için 'liberal demokrat, sosyalist, Kürt aktivist' gibi tanımlamalar kullanıldı.

'ŞİDDETE UĞRADILAR' İFTİRASI

Darbe girişimi sonrası aralarında Nazlı Ilıcak, Şahin Alpay, Bülent Korucu ve Ahmet Altan'ın da bulunduğu kişiler için 'şiddete maruz kaldıkları' algısı oluşturulmaya çalışılan dergide, terörist başı Fetullah Gülen'in "bir gülüşüne servetini vereceğini" söyleyen Akın İpek'in 'şirketlerine el konulmuş işadamı' olduğu iddia edildi. Terör örgütüne verdiği maddi destekten ise hiç söz edilmedi. Dergide, FETÖ'nün kurduğu kumpaslar, cinayetler ve hırsızlıklar da görmezden gelindi. (Sabah)