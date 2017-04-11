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FETÖ’den aranan 3 "abi" saklandıkları evde yakalandı

Karabük'te, Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda emniyetteki müdür ve komiserlerden sorumlu 3 kişi saklandıklarını evde yakalandı.

  • İHA
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Yürütülen soruşturma kapsamında mesleklerinden ihraç edildikten sonra haklarına gözaltı kararı verilen ve emniyetteki müdür rütbesindeki personelden sorumlu "abi" oldukları ileri sürülen öğretmenler Ş.Ö ve Ö.S ile komiser rütbesindeki personelden sorumlu "abi" olduğu iddia edilen öğretmen K.D için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri çalışma başlattı.
 
100. Yıl Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiklerini öğrenen ekipler, adrese operasyon düzenleyerek 3 şüpheliyi saklandıkları evde gözaltına aldı. Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları da tespit edilen şüpheliler, sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere  emniyete götürüldü.

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