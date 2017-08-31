FETÖ'den aranan şüpheli tatilde yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Marmaris'te tatil yaptığı pansiyonda yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir pansiyonda tatil yapan A.G'nin (64), Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında arandığını tespit etti.
Pansiyonda gözaltına alınan şüpheli A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi.
Şüphelinin tatil yaptığı ve belediye emeklisi olduğu öğrenildi.
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