FETÖ'den aranan şüpheli tatilde yakalandı

Alınan bilgiye göre, Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir pansiyonda tatil yapan A.G'nin (64), Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında arandığını tespit etti.

Pansiyonda gözaltına alınan şüpheli A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi.

Şüphelinin tatil yaptığı ve belediye emeklisi olduğu öğrenildi.