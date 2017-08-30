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FETÖ'den aranan zanlı yol uygulamasında yakalandı

Niğde’de FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla aranan bir kişi polis ve jandarmanın yol uygulamasında yakalandı.

  • İHA
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Altunhisar-Bor yolu arasında araçları durdurup kontrol yapan polis ve jandarma ekipleri şüphelendiği bir aracı durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ/PDY örgütüne üye olduğu iddiasıyla aranan S.E ekipler tarafından gözaltına alındı.
 
S.E’nin ByLock kullanıcısı olduğu ve Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü tarafından arandığı öğrenildi.

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