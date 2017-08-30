FETÖ'den aranan zanlı yol uygulamasında yakalandı

Altunhisar-Bor yolu arasında araçları durdurup kontrol yapan polis ve jandarma ekipleri şüphelendiği bir aracı durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ/PDY örgütüne üye olduğu iddiasıyla aranan S.E ekipler tarafından gözaltına alındı.

S.E’nin ByLock kullanıcısı olduğu ve Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü tarafından arandığı öğrenildi.