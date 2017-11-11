FETÖ'den fotoroman gibi yalanlar

G. Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın koruma ekibinde yer almasına rağmen, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan gelen darbecilerle kol kola girerek onlara yol gösteren darbeci Astsubay İsa Akın, dava dosyasındaki 81 fotoğrafa, foto romanı aratmayacak yalanlar serisiyle yanıt verdi. Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Genelkurmay Çatı Davası'nın dünkü duruşmasında, o dönemde Genelkurmay Koruma Müdürlüğü Destek Unsur Tim Komutanı olarak görev yapan darbeci Astsubay İsa Akın'ın sorgusu yapıldı. Sanık Akın, Genelkurmay Başkanı'nın darbeci emir subayı Levent Türkkan'ın inkar ettiği sözlerini de savunmasında kullanmayı tercih etti. Eski Astsubay Akın, Türkkan'ın, Mahir Eser'e, "İçeride Genelkurmay başkanına silah doğrulttular" dediğini, Eser'in de bunu kendisine aktardığını ifade etti. Akın'ın gündeme getirdiği bu iddiayı darbeci Türkkan daha önce, "işkence altında söyledim" diyerek inkar etmişti. Darbeci Astsubay savunmasında, Özel Kuvvetlerden Genelkurmay'a baskına gelenlerden kimseyi tanımadığını, onların kendilerini derdest edip ateş açarak yaraladıklarını ve hatta onlardan davacı ve şikayetçi olduğunu söyledi. Ancak tanımadığını söylediği özel kuvvetler ekibi birçok karede beraber görüntüleri yer aldı..

'ELLERİM HAVADA' YALANI

İsa Akın, Özel Kuvvetler personelinin kendisini derdest edip yere yatırdıktan bir süre sonra serbest bıraktıklarını, bunun da kendisinin darbeci olduğunu göstermeyeceğini savundu. Akın, darbecilerin aynı hareketi tekrarlamaması için komuta katının olduğu yere doğru girerken bu kez ellerini havaya kaldırarak girdiğini anlattı. Oysa sözünü ettiği bu fotoğrafta, özel kuvvetlerin arasından çoktan geçmiş, onlara "beklemeleri" yönünde yönlendirici bir şekilde ellerini iki yana doğru açmıştı..

TANIMAM DEDİĞİ ALBAYLA BİRLİKTE

Darbeci astsubay savunmasında, Genelkurmay'a baskına gelen Özel Kuvvetler timi gelmeden önce beraber planlama yaptıkları darbeci Albay Doğan Öztürk'ü tanımadığını söyledi. Oysa dosyadaki birçok fotoğraf İsa Akın ile Doğan Öztürk'ün yan yana olduklarını gösteriyordu. Bu fotoğraflardan en belirgini, darbecilerin Genelkurmay'a geldiği sıralarda İsa Akın, Doğan Öztürk ve Gökhan Eski ile yan yana oldukları kareydi..

DERDEST EDİLMİŞ

İsa Akın, darbeciler geldikten sonra onların bulunduğu bölgeye geldiğinde, saat 21.43'te derdest edildiğini iddia etti. Oysa o saati gösteren fotoğrafta Akın, Yurtta Sulh Konseyi üyelerinden darbeci Albay Cemil Turhan ile aynı karedeydi..

BİR KARE İKİ YALAN

İsa Akın savunmasında, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın derdest edilmesi sırasında buna karşı çıkmak istediğini ancak Genelkurmay Başkanı Akar'ın koruma astsubayı firari sanık Serhat Pahsa'nın kendisini engellediğini söyledi. Akın aynı zamanda, o gece derdest edilen Ertuğrulgazi Özkürkçü'yü görmediğini anlattı. Ancak yukarıdaki fotoğraf da darbeci hainin bu ifadeleri yalanlanmış oldu..