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FETÖ'den ikinci kez gözaltına alınan kaymakam tutuklandı

Antalya'da FETÖ'den gözaltına alınıp serbest bırakılan kaymakam Mustafa Üner yeniden gözaltına alındı..

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gündoğmuş eski kaymakamı Mustafa Üner, açığa alındıktan sonra geçen kasım ayında gözaltına alındı.

İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINAN KAYMAKAM TUTUKLANDI

Adli kontrolle serbest bırakılan Üner hakkında ikinci kez gözaltı kararı verildi. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddia edilen Üner, sevk edildiği Antalya 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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