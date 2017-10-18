Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'den tutuklanan eski TBMM Daire Başkanlığı Şube Müdürü hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski TBMM Milli Sarayları Koruma Daire Başkanlığı Şube Müdürü Murat Özen hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ayrıntılar geliyor...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütü PKK Kerkük’te çocukları kullanıyor

Terör örgütü PKK Kerkük’te çocukları kullanıyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinin konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinin konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Diriliş Ertuğrul 4. sezonda hangi ünlü isimler var? Diriliş Ertuğrul yeni sezonda kimler oynayacak?

Diriliş Ertuğrul 4. sezonda hangi ünlü isimler var? Diriliş Ertuğrul yeni sezonda kimler oynayacak?

Halkalı Sirkeci tren hattı inşaatında son durum havadan görüntülendi

Halkalı Sirkeci tren hattı inşaatında son durum havadan görüntülendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA