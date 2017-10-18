FETÖ'den tutuklanan eski TBMM Daire Başkanlığı Şube Müdürü hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski TBMM Milli Sarayları Koruma Daire Başkanlığı Şube Müdürü Murat Özen hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
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