FETÖ'den tutuklu eski Tuğgeneral Beyribey hakkındaki davada karar

Darbecilerin hazırladığı sözde atama listesinde "Diyarbakır Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı" olarak görevlendirilen eski Diyarbakır 16. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Beyribey, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada tutuklu yargılanan, darbecilerin hazırladığı sözde atama listesinde "Diyarbakır Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı" olarak görevlendirilen eski Diyarbakır 16. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Savaş Beyribey'in 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen sanık Beyribey, tutuklu bulunduğu Adana F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Beyribey'in TCK 309/1 maddesi gereğince "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanık Beyribey, savunmasında hain darbe girişimini lanetlediğini söyledi.

İsminin iradesi dışında darbecilerin hazırladığı sözde atama listesinde yer aldığını ileri süren Beyribey, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Beyribey'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Tutuklulukta geçirdiği süreyle aldığı ceza miktarını dikkate alan mahkeme heyeti, yurt dışına çıkış yasağı koyarak sanığın tahliyesine hükmetti.

Heyet, sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ise beraatini kararlaştırdı.