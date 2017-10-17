Örgüte ait 1 dolarların Aytav tarafından FETÖ'cülere dağıtıldığı ortaya çıktı

Yenişafak'ın haberine göre; buna göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'cülerden çıkan 1 dolarların kim ya da kimler tarafından dağıtıldığına ilişkin önemli bir ipucu yakalandı. ByLock'ta geçen konuşmaya göre bir dolarlar, örgüte bağlı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfının Başkan Yardımcısı Erkam Tufan Aytav tarafından FETÖ'cülere dağıtıldı. Aytav'ın FETÖ'cülere kaç adet 1 dolar aktardığı ise inceleniyor.

ByLock yazışmaları İki FETÖ militanının kendi aralarındaki konuşmalarında şu ifadeler yer alıyor:

– Bir mail gönderdim size?

– Sizin ev ne tarafta?

– Mustafa Kemal'e yakın.

– Erkam Bey'de 1'er dolarlar var yarın için. Alabilir misiniz ondan? Şimdi veya sabah. İstediğiniz yere getirir. Şimdi veya sabah alabilirsiniz.

– Tamam sabah alayım. 7.50'de Ataşehir Deniz Gezmiş Park önünde.