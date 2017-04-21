FETÖ'nün askeri yapılanma soruşturmasında 9 tutuklama

Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

Baharı karşılayan İstanbul, iki büyük festivalle daha da şenlenecek. Avrupa’nın en büyük meydanlarından biri, yüzbinlerce ziyaretçinin coşkusuyla daha da hareketlenecek. Şehir birbirinden keyifli yarışmalar, konserler ve spor etkinlikleri ile bir şölen yaşayacak. Yenikapı Meydanı’nda ardı sıra düzenlenecek İstanbul Gençlik Festivali (4-7 Mayıs) ve Etnospor Kültür Festivali (11-14 Mayıs) ile şehir eski günlerine nazire yaparcasına bir araya gelecek ve yazın gelişini ortak bir sevinç ve çeşitli etkinliklerle kutlayacak.