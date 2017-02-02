Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Ahmet Işık' kod adlı, örgütün 'avukat imamı' olduğu öne sürülen Mustafa Aksoy hakkında bir süre önce yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yürütülen soruşturma sonucu geçen yıl 1 Eylül'de Yenişehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ndeki veteriner hekimlik görevinden ihraç edilen Aksoy, polis tarafından her yerde aranıyordu. Bylock kullanıcısı olduğu da tespit edilen şüphelinin önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunu Aksoy'un, 2013'te Yenişehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünde veteriner hekim olarak göreve başladığı, aynı zamanda da örgüt içindeki görevini sürdürdüğü belirtildi.