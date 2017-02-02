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FETÖ´nün "avukat imamı" Veteriner yakalandı

Bursa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün 'avukat imamı' olduğu öne sürülen Veteriner Hekim 48 yaşındaki Mustafa Aksoy yakalandı. Sokak timleri devriye gezerken, telaşlandığını gördükleri Aksoy'u saklandığı hücre evinde, hakkında yakalama kararı bulunan, biri görevden ihraç edilen 2 öğretmenle birlikte gözaltına aldı.

  • DHA
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Ahmet Işık' kod adlı, örgütün 'avukat imamı' olduğu öne sürülen Mustafa Aksoy hakkında bir süre önce yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yürütülen soruşturma sonucu geçen yıl 1 Eylül'de Yenişehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ndeki veteriner hekimlik görevinden ihraç edilen Aksoy, polis tarafından her yerde aranıyordu. Bylock kullanıcısı olduğu da tespit edilen şüphelinin önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 
 
Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunu Aksoy'un, 2013'te Yenişehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünde veteriner hekim olarak göreve başladığı, aynı zamanda da örgüt içindeki görevini sürdürdüğü belirtildi.
 
 

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