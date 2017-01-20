FETÖ'nün 'Başbakanlık imamı' hakkında yakalama kararı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün "Başbakanlık imamı" olduğu belirlenen şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda alınan ifadeler ve çalışmaların ardından Sağlık Bakanlığında memur olarak çalışan "Ahmet" kod adlı N.E'nin "Başbakanlık imamı" olduğu tespit edildi.

N.E. ve eşi S.E'nin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlendi.

Firari şüpheliler N.E ve eşi S.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.