FETÖ'nün Başbakanlık imamı tespit edildi
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Başbakanlık imamı N.E. ile eşi S.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
- İHA
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/Paralel Devlet Yapılanması (PDY) mülki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Başbakanlık imamı tespit edildi. Sağlık Bakanlığında memur olarak çalışan Ahmet kod adlı N.E. ile eşi S.E. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Başbakanlık imamı olduğu ileri sürülen N.E’nin çocuğunu okuldan alarak bir süre önce kayıplara karıştığı iddia edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.