Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün Başbakanlık imamı tespit edildi

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Başbakanlık imamı N.E. ile eşi S.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
x

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/Paralel Devlet Yapılanması (PDY) mülki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Başbakanlık imamı tespit edildi. Sağlık Bakanlığında memur olarak çalışan Ahmet kod adlı N.E. ile eşi S.E. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Başbakanlık imamı olduğu ileri sürülen N.E’nin çocuğunu okuldan alarak bir süre önce kayıplara karıştığı iddia edildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Askerimiz El Bab'ta keskin nişancı tüfeği ile böyle atış yaptı

Askerimiz El Bab'ta keskin nişancı tüfeği ile böyle atış yaptı

25 maddede referandumda neden 'evet'

25 maddede referandumda neden 'evet'

Denizden çıkarılan canavarlar

Denizden çıkarılan canavarlar

Bir anda ortaya çıkan yaratıklar korkuttu

Bir anda ortaya çıkan yaratıklar korkuttu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA