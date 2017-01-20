FETÖ'nün Başbakanlık imamı tespit edildi

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/Paralel Devlet Yapılanması (PDY) mülki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Başbakanlık imamı tespit edildi. Sağlık Bakanlığında memur olarak çalışan Ahmet kod adlı N.E. ile eşi S.E. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Başbakanlık imamı olduğu ileri sürülen N.E’nin çocuğunu okuldan alarak bir süre önce kayıplara karıştığı iddia edildi.