FETÖ'nün büyük sapkınlığı

Gizli tanık 'Zaman', FETÖ yapılanması içerisinde yer alan kadınların üniversite 2'nci sınıftan itibaren güzellik ve zeka seviyelerine göre kategorize edildiğini söyledi.

İzmir'deki askeri casusluk dosyasında kumpas kuranlar ve FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik açılan 102 sanıklı davada ifadeleri yer alan gizli tanıklar örgütün deşifresine yönelik ilginç bilgiler verdi. Gizli tanık 'Zaman', askeri okullarda ve polis akademisinde eğitim gören FETÖ yapılanması mensubu öğrencilerin ilerleyen süreçte yapacakları evlilik için eşlerinin örgüt tarafından belirlenen 5/5 şakirt olan kadınlardan özel olarak seçildiğini anlattı.

FETÖ'nün evlilik yapılandırması ile ilgili gizli tanık 'Zaman' şunları anlattı:

KADINLAR FETÖ'NÜN AJANI OLMUŞ

Şakirtler için 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 ve 5/5 gibi puanlama sistemi mevcuttur. 5/5 veliler için tamamıyla kazanılmış mütevelli veya kurum çalışanı kişiler, öğrenciler içinse tam şakirt olarak nitelendirilir. FETÖ yapılanması içerisinde yer alan kadınlar üniversite 2'nci sınıftan itibaren güzellik ve zeka seviyelerine göre kategorize edilirdi.

En güzel ve en zekileri subay, savcı ve hakimlere, MİT mensuplarına, rütbeli emniyet mensuplarına, genç bürokratlara, savcı ve hakim olacak avukatlara, zengin mütevelli esnafa ayrılırdı. Askerlerle evlendirilecek olanların başları açtırıldı. Tesettürlü giyimden vazgeçirilirdi. Bu meslek gruplarıyla evlendirilecek olanlar FETÖ yapılanmasının birer ajanı olurdu. Çünkü evli olacakları veya evli oldukları eşlerin tüm mahrem bilgilerini, zaaflarını, hobilerini ve fobilerini FETÖ yapılanmasında bağlı bulundukları imamlara iletir. Bu meslek gruplarındaki kişilerin en mahremlerini yasa dışı olarak kayıt altına alınmak suretiyle büyük bir fişleme arşivi oluşturdular.

Bu elemeden sonra kalan kadınlar FETÖ mensubu öğretmenler, polis memurları, astsubaylar diğer kamu kurumundaki memurlar ile evlendirilmek suretiyle arşivlemeye ve fişlemeye devam edildi. FETÖ yapılanmasında yer alan mensupların tamamına yakınını bu şekilde evlendirildi. Hatta bu evlenme işlemlerinde kullanılmak üzere önce özel bir katalog oluşturuldu. Bu katalogda FETÖ yapılanmasına bağlı aşırı itaatkar kadın mensupların fotoğrafları, fotoğrafları altında özel bilgileri bulunurdu.

FETÖ yapılanmasının önem verdiği konumlara göre sırayla seçmeler yaptırıldı, elemelerden sonra en son kategoride yer alan evlendirilecek kadınların kataloğu rehberde yer alırdı.