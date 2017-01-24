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FETÖ'nün 'ByLock'cu askerlerine operasyon

Manisa merkezli 6 ilde yapılan operasyonda aralarında 1'i muvazzaf olmak üzere ihraç edilerek görevden uzaklaştırılan subayların bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

  • Muammer BAŞKAN/STAR
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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosundan Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Kazım Özsoyu'nun Terör Örgütü FETÖ/ PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Manisa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Tereörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı olarak Kayseri, Eskişehir, Sivas, Mersin ve İzmir'de 18 adreste ayrı adrese operasyon düzenledi.
 
Terör Örgütü FETÖ PDY'nin jandarma ve asker yapılanmasında oldukları ve örgütün şifreli haberleşme sistemi olan ByLock kullandıkları belirlenen 1'i muvazzaf  10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.
 
Gözaltına alınan Tunay A.  İsmail B. Özkan Ü. Tevfik N Mehmet A. A.  Halil İ. A. Ali G.  Samet D. Musa A. ve Bilal M. sorgulanmak üzere Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
 
Haklarında yakalamaya yönelik gözaltı kararı bulunan 6 şüphelinin yakanalması için operasyonların sürdürüldüğü bildirildi.

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