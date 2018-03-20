FETÖ'nün 'Çorum İmamı' olduğu iddia edilen kişi yakalandı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan ve örgütün sözde yöneticilerinden olduğu öne sürülen kişi, sahte kimlikle Bodrum'a gitmek üzere geldiği havalimanında gözaltına alındı.