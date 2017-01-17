FETÖ'nün derneğine operasyon: 30 gözaltı
İzmir merkezli 5 ilde yapılan operasyonda toplam 50 kişi hakkında yakalamaya yönelik gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonda 30 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
- MUAMMER BAŞKAN-İZMİR
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