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FETÖ'nün derneğine operasyon: 30 gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde yapılan operasyonda toplam 50 kişi hakkında yakalamaya yönelik gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonda 30 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

  • MUAMMER BAŞKAN-İZMİR
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