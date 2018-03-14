8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, FETÖ'nün milli eğitim yapılanmasının atamalarından sorumlu olduğu iddia edilen tutuklu sanık Ahmet Tunç ve müftülerden sorumlu olduğu öne sürülen tutuklu sanık Cem Şemsettin Ekinci ile avukatları katıldı.

Duruşmada etkin pişmanlık kapsamında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen öğretmen S.B. tanık sıfatıyla Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden dinlendi.

Tanık S.B. ifadesinde, sanık Ahmet Tunç'u çok iyi tanıdığını ancak diğer sanığı tanımadığını söyledi.

Tunç'un ihraç edilmeden önce öğretmen olduğunu, hatta Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürlüğü yaptığını aktaran S.B. sanığın 2012'de "milli eğitim Şehitkamil ilçe ağabeyi" olduğunu ve toplantılar düzenlediğini belirtti.

Söz alan sanık Tunç, başarılı eğitimci olduğum için Milli Eğitim Bakanlığı adına bazı toplantılar düzenlediğini, tanığın da örgüt toplantısıyla karıştırdığını öne sürdü.

Tanık S.B. örgüt içinde yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:

"Ben Ahmet Tunçu'un cemaat sorumlusu olduğu dönemde bizzat istişare toplantısına katıldım. Kendisi organize eder ve bizzat toplantıya 'ağabeylik' yapardı. Fetullah Gülen'in kitapları okunurdu. Aynı zamanda FETÖ'nün himmet mevsimleri vardı. Mesela sızıntı aboneliği mevsimi derlerdi. Kurban Bayramı'ndan önce kurban mevsimi derlerdi. Bu şekilde düzenlenen toplantılarda himmet adı altında para toplanırdı."

Sesi ve görüntüsü değiştirilerek SEGBİS ile bağlanan gizli tanık "Altay" ise tutuklu sanık Cem Şemsettin Ekinci'yi örgütün okullarından tanıdığını ve Murat Elmas (firari sanık - il imamı) ile sık sık görüştüğünü anlattı.

Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluğunun devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.