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FETÖ'nün 'Kara kutusu' yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ/PDY Örgütü mensubu 7 kişiden Zekeriya T.'nin örgütün Siirt ve Zonguldak illerinin kara kutusu olduğu ileri sürüldü.

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Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri daha önce meslekten ihraç edilen  ve haklarında yakalama kararı çıkartılan  bir grup FETÖ/PDY üyesinin kaçak yollarla ilçeden Yunanistan'ın Rodos Adasına geçmeyi planladıklarını öğrenip takip başlattı. Otomobille ormanlık alana giden grup buradan Rodos'tan gelecek özel bir tekneyi beklemeye başladı. Grubun İçmeler kırsalında olduğunu öğrenen polis  operasyon için düğmeye bastı. Karşısında polisi gören FETÖ üyeleri  otomobille kaçmak isterken polis otosuna çarptı. Kısa bir kovalamanın ardından İran uyruklu Hadi M. (36) ve Hasan K. (41) adlı 2 organizatör ile FETÖ/PDY'den aranan Meryem Ç. (36), Levent Ç. (40), Filiz Ö. (46), Mustafa A. (57), Selahattin Ş. (29), Aziz T. (35), Zekeriya T. (51) ile yanlarında bulunan Filiz Ö.'nün oğlu Mehmet Emin Ö. (13) kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar sorgu için emniyete götürüldü.
 
Zanlılar arasında, daha önce Sermaye Piyasası Kurulunda ve İŞKUR'da çalışanların, öğretmen, komiser ve mali müşavirin bulunduğu belirtildi. Zanlılardan FETÖ/PDY soruşturmasında öğretmenlikten ihraç edilen Zekeriya T.'nin örgütün önemli isimlerinden olduğu ortaya çıktı. Zekeriya T'nin soruşturma kapsamında 5 bylock kullanıcılığından arandığı ayrıca örgütün Zonguldak ve Siirt illerinin kara kutusu olduğu ileri sürüldü. Söz konusu sözde imamın örgüt bağlantısının sorgusunda detaylı ortaya çıkması bekleniyor.Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgusu devam eden 7 zanlının yarın adliyeye çıkartılmasının beklendiği bildirildi.

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