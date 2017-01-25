FETÖ'nün öğretmenler vakfına operasyon: 8 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İzmir merkezli Muğla ve Aydın'da önceden belirlenen 16 ayrı adrese operasyon düzenledi.
- Muammer BAŞKAN/STAR
Operasyonda, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Türkiye Öğretmenler Vakfının yöneticilerinin bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin terör örgütü FETÖ/PDY üyesi oldukları ve finans sağladıkları iddia ediliyor.
Haklarında yakalamaya yönelik gözaltı kararı bulunan 8 kişinin ise yakalanması için operasyonların sürdürüldüğü bildirildi.
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