FETÖ'nün 'serrehberine' hapis istemi
Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütte 'serrehber' olarak görev yaptığı iddia edilen kişi hakkında, 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
- AA
Adana Cumhuriyet Başasavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantısı olduğu iddia edilen tutuksuz T.U. hakkındaki soruşturmasını tamamlayarak, iddianame düzenledi.
T.U. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, sanığın ByLock yazışma içeriklerinin mevcut olduğu, söz konusu içerikler incelendiğinde de T.U'ya örgüt içerisinde "serrehber" olarak hitap edildiğinin belirlendiği belirtildi.
T.U'nun, KHK ile kapatılan Pak Eğitim-İş Sendikası üyesi olduğu aktarılan iddianamede, sanığın Bank Asya'daki hesabında artış gözlendiği ve FETÖ/PDY ile bağlantılı şirketlerde SGK kaydının bulunduğu kaydedildi.
İddianamede, sanığın, örgüt içerisinde 'serrehber' konumunda bulunduğu ve bu nedenle tüm bildiklerini anlatmadığı değerlendirmesinde bulunuldu.
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