Iğdır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü dönemin vali yardımcısı 70 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Sosyal Destek (SODES) projeleri ve ihalelerindeki usulsüzlüklere yer verildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve suça karışanların saptanması amacıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, suç tarihinde Iğdır'da görevli olan eski Iğdır vali yardımcıları Hacı Uzkuç, Muhlis Arslan ve Mevlüt Özmen ile iş adamları ve kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu bir kısmı tutuklu 70 şüpheli hakkında savcılıkça başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler hakkında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen 287 sayfalık iddianamenin ilk bölümünde, örgütün tanımı, kuruluşu, amacı, hiyerarşik yapısı, gelir kaynakları, genel yapısı ve faaliyetleri, Milli Güvenlik Kurulunun FETÖ/PDY hakkındaki değerlendirmesi, yargı organlarındaki yapılanması ve faaliyetleri, TSK'daki yapılanması ve faaliyetleri ile örgütün gizli haberleşme programı ByLock hakkında bilgiler aktarıldı.

FETÖ/PDY'nin kentteki SODES projelerinde ve ihalelerinde usulsüzlük yaparak gelir elde ettiği vurgulanan iddianamede, sanıkların da bu projelerde devleti zarara uğrattığı anlatıldı.

SODES ihalelerindeki usulsüzlükler görmezden gelinmiş

İddianamede, sanıklar arasındaki kamu görevlilerinin kolay tespit edilebilir olmasına rağmen SODES projelerindeki usulsüzlüklere göz yumduğu belirtilerek, şu ifadeler aktarıldı: "SODES projelerine ait dosyalar ve bu kapsamda düzenlenen ihalelerdeki eksikliklerin kolay tespit edilebilir nitelikte olmasına rağmen sanıkların da aralarında bulunduğu kamu görevlilerince bilinçli şekilde denetimler yapılmayarak FETÖ/PDY'ye ait derneklerin himaye edildiği anlaşılmıştır. Projelerdeki eksiklik ve usulsüzlüklerin özel kasıtla hareket edilerek görmezlikten gelindiği, sanıkların örgüt hiyerarşisi içerisinde kendilerine gelen talimata riayet ederek bilinçli şekilde görevlerini yerine getirmeyerek örgütün finanse edilebilmesi için gerekli kolaylığı sağladıkları anlaşılmıştır."

İddianamede, tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde, sanıkların suçlu olduğu kanaatine varıldığının anlaşıldığı belirtilerek, sanıkların "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "zincirleme şekilde terörizmin finansmanı" suçlarından 19 yıl ile 42 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.

Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde Iğdır Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.