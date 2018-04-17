Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Samsun'da FETÖ'nün 'sohbet abisi' yakalandı

Samsun'da, FETÖ/PDY'nin Samsun Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 'sohbet abisi' olduğu iddiasıyla aranan Oğuzhan Yaman, yakalandı.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "sohbet abisi" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Yaman, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde belirlenen adreste gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı tespit edilen Yaman, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yahudi yerleşimcilerden çirkin saldırı

Yahudi yerleşimcilerden çirkin saldırı

Kralın hazinesini bir çocuk buldu

Kralın hazinesini bir çocuk buldu

Tüm dünya onların peşinde

Tüm dünya onların peşinde

Suriyeli sığınmacı çocuklar, Galatasaray antrenmanında

Suriyeli sığınmacı çocuklar, Galatasaray antrenmanında

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA