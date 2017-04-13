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FETÖ'nün sözde asker imamı yakalandı

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde asker imamı olarak aranan şüpheli, Kayseri'de yakalandı.

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün sözde asker imamı olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı verilen Y.P'nin Kayseri'de olduğu tespit edildi.

Şüphelinin ikametine operasyon düzenleyen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, evinde bulamadıkları Y.P'yi aynı mahalledeki başka bir evde yakaladı. Y.P'nin, tanınmamak için gözlük ve şapka taktığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünde geçirilen Y.P, Tekirdağ'a götürüldü.

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