FETÖ'nün telefon oyunu deşifre oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talimatıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli 30 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Bylock ve Chat programı kullanıcısı oldukları tespit edilen 31 şüpheliden 21'i işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 10 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılırken yapılan aramalarda bulunamayan 22 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

ANKESÖRLÜ TELEFONDAN KONUŞURDUK

Soruşturma kapsamında şüpheli isimlerden bir tanesi olan Üsteğmen M.G itirafçı olmak istedi. Savcılıkta ifadesi alınan M.G, TSK'daki örgüt üyeleri ile örgüt abileri arasında nasıl ilişki kurulduğunun şifrelerini verdi. M.G, FETÖ abilerinin talimatıyla askeri okula girmeden cep telefonlarını ve telefon numaralarını değiştirdiğini söyleyerek, "Ayrıca aile bireylerimizin telefon numaraları da değiştirildi. Kesinlikle cep telefonundan aramamamızı, ankesörlü veya kontörlü telefondan aramamızı söylediler. Buluşmaları da 'Çay içelim mi, halı saha maçı yapalım mı' şeklinde ifadelerle konuşuluyordu" dedi.

99'A TAMAMLIYORDUK

M.G, ifadesinin devamında Isparta ilinde görevliyken Erdem ve Hüseyin isimli FETÖ abileriyle görüştüğünü belirterek, FETÖ'nün TSK'daki üyeleriyle kurduğu bağı nasıl gizlendiğini gün yüzüne çıkardı. M.G, "Bu şahıslar bize ilk hafta sonu Kızılay'da metro çıkışında olacaklarını söylediler. Ayrıca telefon numaralarını, cep telefonumuza son iki numarasını 99'a tamamlanacak şekilde kodlayarak kendi cep telefonlarımıza kaydettik" dedi.

"BIRAKIRSAN SANA BAKAN GÖZLERE MAHCUP OLURSUN"

Kendisinin M.Ö ve A.Ü ile askeri okula başladığını ancak eğitimi zor olması nedeniyle bırakmak istediğini söyleyen Üsteğmen M.G, "Takım komutanı Topçu Kurmay Yüzbaşı E.E 'Sen bırakırsan, sana bakan gözlere mahcup olursun' diyerek beni ikna etti. Bu şahsın bu cümleyle benim cemaatten olduğuma gönderme mi yaptı yoksa ailem için mi söyledi anlamadım. Abilerin evinde okul şartlarında yapamadığımız ibadetler ve koğuş usulü yaşam nedeniyle bu evler bize nefes almamızı sağlayan ortamlar gibi geliyordu" ifadelerini kullandı.

KUTU…KUTU….22 İSE 77 YAPIYORLAR

Savcılık yaptığı incelemelerde TSK'daki FETÖ abilerinin sorumlu oldukları TSK'daki üyelerine telefon numaralarını şifreleyerek verdiği değerlendirmesinde bulundu. Bu değerlendirmeye göre FETÖ abisi TSK'daki üyelere …22 ile biten doğru numarasını sonunu 77 ile değiştirterek kaydettiriyor. Farklı bir isimle kaydedilen örgüt abisinin telefonu iletişime geçileceği zaman numara 99'a tamamlanarak çevriliyor.(Sabah)