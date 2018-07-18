FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması davasında mahkeme heyeti 5 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 11'i tutuklu 20 sanık ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Yusuf Demirel duruşmadaki savunmasında, FETÖ dahil hiçbir terör örgütü ile ilişkisi olmadığını öne sürerek, suçlamaları reddetti.

Sanık Ercan Cihan ise ankesörlü telefonla kimseyi aramadığını ve örgüt ile ilişkisi olmadığını iddia ederek, tahliyesini istedi.

Mahkemeye heyeti, tutuklu sanıklardan Ercan Cihan, Esat Hamzahan Akbaba, Selçuk Dal, Mustafa Güner ve Yusuf Demirel'in tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak, bu sanıkların tahliyelerine karar verdi.

Heyet, duruşmayı 8 Kasım'a erteledi.