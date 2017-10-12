FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması soruşturmasında 6 tutuklama
İzmir'de FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 15 zanlıdan 6'sı daha tutuklandı.
- AA
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 15 zanlıdan 6'sı daha tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 98 şüpheliden 15'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu zanlılardan 6'sı, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Böylelikle operasyon kapsamında tutuklanan zanlıların sayısı 73'e ulaştı.
Gözaltındaki 8 zanlının ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
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