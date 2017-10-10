FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 33 tutuklama

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 zanlıdan 33'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 98 şüpheliden 40'ının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu zanlılardan 33'ü "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer 7 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 23 zanlının ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Berkant Karakaya tarafından yürütülen soruşturmada, örgütün "mahrem abileri" tarafından aranan ve toplantılara çağrılan 268 askeri personel tespit edilmişti. Bunlar arasında haklarında daha önce işlem yapılmayan 98'i muvazzaf, 19'u meslekten ihraç edilen 117 asker hakkında yakalama kararı verilmişti.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, İzmir merkezli 45 ilde 29 Eylül'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 98 şüpheliyi gözaltına almış, daha önce adliyeye sevk edilen 35 zanlıdan 34'ü tutuklanmıştı. Böylelikle soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 67'ye ulaştı.