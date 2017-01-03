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FETÖ'nün vakfına operasyon: 7 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

  • MUAMMER BAŞKAN-İZMİR
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İzmir Cumhuriyet Başsavcısı'nın FETÖ üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Muzaffer Tuzcuoğlu Eğitim ve Kültür Vakfına operasyon düzenledi.
 
İzmir merkezli Konya ve Manisa da gerçekleşen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
 
Operasyon kapsamında toplam 16 kişi hakkında yakalamaya yönelik gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin terör örgütü FETÖ'ye üye olmak ve örgüte finans sağladıkları iddia ediliyor

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