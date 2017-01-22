Kudüs'e gidildiğinde örgütün "İsrail imamı" Harun Tokak ile "Kudüs imamı" olduğu söylenen, ismini bilmediği kişinin kendilerini karşıladığını anlatan "Yeğen" Kudüs'te örgüte tahsis edilen bina girişinde (kapatılan) Kimse Yok mu Derneği'nin flaması olduğunu söyleyerek, "Bu geziye gitmeden önce yapılan bilgilendirmede, İsrail'in vatandaşı olmayanlara bir çivi dahi çaktırmadığı, bir bina yapımının mümkün olmadığı anlatılmıştı" dedi. Tanık, "Bana, Vatikan binasının karşısındaki bu binada "Papa ve kardinaller ile örgüt iletişimi kurulduğu ve diyaloğun sağlandığı söylendi" ifadelerine yer verdi.

PAPAZLARA "DİYALOG GEZİLERİ" DÜZENLENDİ

Yeğen " kod adlı gizli tanık, örgütün dinler arası diyalog çalışmaları kapsamında FETÖ ile bağlantılı yabancı din adamlarının İzmir'de ağırlandığını ileri sürdü. Gizli tanık "Yeğen" şunları anlattı:

Yabancı ülkelerden ülkemize gelen ve örgütle ile bir bağı olan yabancı din görevlilerini diyalog imamı olarak Ömer Mustafa Aytekin karşılardı.

Bu yabancı din görevlilerini İzmir'de ilçe imamına verilen talimat ile biz karşılardık, ikramlar yapar, gezdirir, yemek verir, ayrıca hediyeler takdim ederdik.