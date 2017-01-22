Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün "Yeğen"i İsrail işbirliğini itiraf etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), İsrail ve Vatikan'da nasıl çalıştığı İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından hazırlanan iddianamede anlatıldı. Sözde 'Karşıyaka eyaleti'ne yönelik soruşturmanın ardından mahkemece kabul edilen iddianamede 'Yeğen' kod adlı gizli tanık, örgütün Vatikan ile Kudüs arasındaki ilişkisini anlattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kudüs'e gidildiğinde örgütün "İsrail imamı" Harun Tokak ile "Kudüs imamı" olduğu söylenen, ismini bilmediği kişinin kendilerini karşıladığını anlatan "Yeğen" Kudüs'te örgüte tahsis edilen bina girişinde (kapatılan) Kimse Yok mu Derneği'nin flaması olduğunu söyleyerek, "Bu geziye gitmeden önce yapılan bilgilendirmede, İsrail'in vatandaşı olmayanlara bir çivi dahi çaktırmadığı, bir bina yapımının mümkün olmadığı anlatılmıştı" dedi. Tanık, "Bana, Vatikan binasının karşısındaki bu binada "Papa ve kardinaller ile örgüt iletişimi kurulduğu ve diyaloğun sağlandığı söylendi" ifadelerine yer verdi.
 
PAPAZLARA "DİYALOG GEZİLERİ" DÜZENLENDİ
 
Yeğen " kod adlı gizli tanık, örgütün dinler arası diyalog çalışmaları kapsamında FETÖ ile bağlantılı yabancı din adamlarının İzmir'de ağırlandığını ileri sürdü. Gizli tanık "Yeğen" şunları anlattı:
 
 Yabancı ülkelerden ülkemize gelen ve örgütle ile bir bağı olan yabancı din görevlilerini diyalog imamı olarak Ömer Mustafa Aytekin karşılardı.
 
 Bu yabancı din görevlilerini İzmir'de ilçe imamına verilen talimat ile biz karşılardık, ikramlar yapar, gezdirir, yemek verir, ayrıca hediyeler takdim ederdik.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Bu değişiklik rejim değil, sistem değişikliğidir

Erdoğan: Bu değişiklik rejim değil, sistem değişikliğidir

İlhan Cavcav'ın hayatında dönüm noktası...

İlhan Cavcav'ın hayatında dönüm noktası...

Ankara Emniyeti paylaştı! Anahtarlık değil tabanca...

Ankara Emniyeti paylaştı! Anahtarlık değil tabanca...

İşte 2017'ye damga vuracak dev projeler

İşte 2017'ye damga vuracak dev projeler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA