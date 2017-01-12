Turgutlu Terörle Mücadele ve Örgütlü Suçlar Büro Amirliği tarafından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmaları üzerine, Turgutlu ilçesi merkezli olarak Bursa, Zonguldak, İzmir, Kahramanmaraş , Manisa ili Saruhan ve Kırkağaç ilçeleri dahil olmak üzere yapılan eş zamanlı "IŞIK EVLERİ" operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelilerinden, UÖ (Öğrenci-Ev abisi), FK (Öğrenci-Ev abisi), SS (Öğrenci-Ev abisi), CG (Öğrenci- Ev Abisi), RT (Öğrenci- Ev Abisi) yakalandı.