Filipinler'da Nina tayfunu can aldı

Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) sözcüsü Mina Marasigan, Nina tayfununda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 79 kişinin yaralandığını, 19 kişinin de kaybolduğunu belirtti.

Tayfunun etkili olduğu bölgelerdeki 505 bin 241 dolar değerinde mahsulün heba olduğunu söyleyen Marasigan, on binlerce kişinin evsiz kaldığını, 42 bin 531 ailenin hala tahliye merkezlerinde bulunduğunu ifade etti.

Ulusal Sulama İdaresi (NIA) tarafından yapılan açıklamada, tayfunun etkisi altına giren Luzon adasında da 3 bin 540 hektar alanın ciddi şekilde zarar gördüğü, tayfundan 3 bin 818 çiftçinin etkilendiği kaydedildi.

NIA, tayfun nedeniyle altyapıda oluşan zararın yaklaşık 2,5 milyon dolar olduğunu belirtti.

Her yıl 20 civarında tayfun ve fırtınanın vurduğu Filipinler'de, 2013'te etkili olan Haiyan tayfunu 7 binden fazla kişinin ölümüne, en az 5 milyon kişinin evsiz kalmasına neden olmuştu.