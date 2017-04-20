Firari emniyet müdürünün evinden 'böcek' çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken firar eden ve FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının çeşitli soruşturma dosyalarında adı geçen Coşkun Çakar'ın Sincan ilçesindeki villasına operasyon düzenlendi.

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Temelli beldesindeki villada yapılan aramada, Çakar'ın görev yaptığı birimden yasa dışı yollardan dışarı çıkardığı değerlendirilen, "Böcek" tabir edilen dinleme ve ses kayıt cihazları, bu cihazlara ait malzemeler, 28 farklı marka ve modelde masa telefonu, içinde mini kaset bulunan çağrı kayıt cihazı ve SIM kart, hard diskler, flash bellekler, data banklar, çeşitli markalara ait 76 cep telefonu, ses alıcıları, video kasetler, 19 ses kaseti, fotoğraf makineleri, data kasetleri, disketler, film negatifleri, 2 kutu "MKE" ibareli tabanca mermisi, üzerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in isminin yazılı olduğu 6 şifreli CD, bir telesekreter kayıt cihazı, bir telsiz telefon, bir el telsizi, kalem USB, bir boş şarjör, faks cihazı ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

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