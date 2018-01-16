Firari FETÖ'cü Öksüz'le görüşen iş adamları tutuklandı
Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle 103 sanığın yargılandığı davada tutuksuz 2 iş adamı, terör örgütünün sözde 'hava kuvvetleri imamı' firari Adil Öksüz'le görüştükleri iddiası üzerine tutuklandı, bir iş adamı hakkında ise arama kararı çıkarıldı.
- AA
Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olmak ve terör örgütüne finans sağlamak" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 103 sanık arasındaki tutuksuz 3 iş adamının, terör örgütünün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'le görüştükleri iddiası üzerine tutuklanmasına karar verildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olma" ve" Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 19'u tutuklu 103 sanık arasındaki Ali K, Muammer B. ve Ali B. hakkında mahkemeye ifade veren bir tanığın beyanları doğrultusunda yakalama kararı çıkarıldı.
Tanığın terör örgütünün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'le görüşmeler yaptıklarını iddia ettiği iş adamları Muammer B. ile Ali B, nöbetçi mahkemeye başvurmalarının ardından tutuklandı, Ali K'nin ise arandığı
öğrenildi.
Mahkeme heyeti, 10 Ocak'taki duruşmada tutuklu sanıklardan 10'unu yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek duruşmayı 30 Nisan'a ertelemişti.
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