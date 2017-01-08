Fırat Kalkanı Harekatı'nda kritik iki bölge ele geçirildi

DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı, son sürat devam ediyor. Ağır kayıplar veren DEAŞ terör örgütü elindeki bölgeleri tek tek kaybediyor. TSK ve ÖSO askerleri tarafından yürütülen operasyonda şu ana kadar binlerce DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

El Bab, Kabasin ve Bazaa çemberinde sıkışan DEAŞ terör örgütüne ait hedefler imha ediliyor. Çatışmaların yoğunlaştığı Bazaa bölgesinde terör örgütü hedefleri Türk savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından vurulmaya devam ediyor. Bazaa'nın doğusundan ilerleyişini devam ettiren TSK ve ÖSO iki bölgeyi daha ele geçirdi. Bazaa yakınlarındaki Om Adasa kasabası ve Maori tepesi kontrol altına alındı.