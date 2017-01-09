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Fırat Kalkanı Harekatı'nda Zammar ve Asfar Tepe'si ele geçirildi

TSK ve ÖSO mensupları tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın elindeki Zammar ve Asfar Tepe'si ele geçirildi.

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Fırak Kalkanı Harekatı'nda TSK ve ÖSO askerleri Suriye'de ilerleyişini devam ettiriyor. Dün yaşanan çatışmalar sonrası DEAŞ'ın kontrolü altındaki Um Adasa kasabası ve Makri Tepesi ele geçirilmişti. Bugün ise terör örgütünün elinden iki bölge daha geri alındı. Çatışmaların yoğunlaştığı Bazaa bölgesine yakın Zammar ve Asfar Tepe'si ele geçirildi.

Öte yandan Fırat Kalkanı Hareketi kapsamında takviye birliklerinin sevk edildiği Qabasin'de şiddetli çatışmalar devam ediyor.  Kabil'i de DEAŞ terör örgütünden geri almak için TSK ve ÖSO büyük bir mücadele gösteriyor.

Rusya'ya ait savaş uçakları da TSK ve ÖSO kuşatması altındaki El Bab'da terör örgütü DEAŞ hedeflerini vurmaya devam ediyor.

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